Исследовательская компания Gradus Research на днях опубликовала данные опроса о летнем отдыхе детей, оказалось, что 57% украинских детей все лето 2021 года проведут дома

«Дорого сегодня»: украинские депутаты рассказали, где проведут каникулы © Открытые источники

В ходе исследования выяснилось, что каждый третий ребенок сам не хочет в лагерь, примерно у четверти семей нет на путевку денег, 22% решили отложить отдых на постковидное время, а 13% запланировали для своих детей другой вид отдыха.

«То, что большинство родителей вместо летних лагерей отправляет детей отдохнуть к бабушкам-дедушкам за городом, свидетельствует о том, что сейчас для многих украинских семей вопрос экономии является определяющим. Такой отдых может быть и длительным, и доступным, и иметь долговременный оздоровительный эффект», — прокомментировала результаты CEO&Founder Gradus Евгения Близнюк.

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В ходе опроса поинтересовались у украинских родителей и суммой, которую они готовы отдать за детский отдых в лагере. Выяснилось, что 62% опрошенных рассматривают суммы от 3 до 10 тысяч гривен (8-27 тыс. руб.), 13% — от 10 до 15 тыс. гривен (27-40 тыс. руб.) и только 8% — от 15 до 20 тыс. гривен (40-55 тыс. руб.).