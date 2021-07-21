На видео — стена воды, которая хлещет из прорванной трубы теплосети в Днепр.
Как сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА), ЧП произошло во время гидравлических испытаний.
Также в КГГА напомнили, что лопнувшая магистральная теплосеть была построена еще в 1962 году. Она обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.
Отмечается, что прорвало трубу на мосту Патона в третий раз за месяц.
Ранее в Институте национальной памяти заявили, что мост Патона необходимо декоммунизировать — срезать с него гербы СССР.