Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина уверена, что полноценно реализовывать себя в жизни украинкам мешает неуверенность в себе. Поэтому артистка решила записать для землячек напутственное видео, которое она выложила в Instagram 20 июля

«Самые красивые, самые добрые, самые нежные в мире женщины — украинки — до сих пор занижают себя именно в собственных глазах. Но я хочу собственным примером показать, что все можно изменить в любой период твоей жизни. В любом возрасте ты можешь реально взять свою жизнь в свои руки», — заявила ведущая.

По ее мнению, помочь в этом сложном деле украинкам может образование «по зову своих интересов», ведь только при наличии знаний и опыта хватит сил отстаивать свои права.

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Карьеру Маша Ефросинина начала с программы «Счастливый звонок», потом работала в утреннем шоу «Подъем», сейчас ведет свой YouTube-канал. Ведущая замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым, пара воспитывает двоих детей.