Запад не справился с проведением «цветной революции» в Белоруссии, сказал президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia

«Запад провалился с проведением "цветной революции" в Белоруссии», — заявил Лукашенко.

Транзит власти по-белорусски. Что готовят белорусам поправки к Конституции © president.gov.by

Лукашенко отмечал, что Запад напрямую вмешивается в ситуацию в республике. По его данным, беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают».

Белорусский президент заявлял, что государственности республики был брошен беспрецедентный вызов, однако Минск дал на него исчерпывающий ответ.