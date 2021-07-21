«Запад провалился с проведением "цветной революции" в Белоруссии», — заявил Лукашенко.
Ранее информацию о том, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы, подтверждали белорусские и российские спецслужбы.
Лукашенко отмечал, что Запад напрямую вмешивается в ситуацию в республике. По его данным, беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают».
Белорусский президент заявлял, что государственности республики был брошен беспрецедентный вызов, однако Минск дал на него исчерпывающий ответ.