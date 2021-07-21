Все категории граждан Украины, независимо от возраста и профессии, смогут получить вакцину от коронавируса в центре вакцинации или пункте прививки. Об этом 21 июля во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Его выступление транслировали украинские телеканалы

На Украину доставили вакцину Moderna из США © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих», — сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, на сегодняшний день на Украине сделано почти 4,3 миллиона прививок.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал создание на Украине инновационного препарата против коронавируса, аналоги которого только начинают появляться в мире. При этом он не исключил, что в начале осени в стране введут новый локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

По данным Минздрава, полностью вакцинировано на Украине на сегодня 1,5 млн человек (3,4% населения), получили одну дозу 2,8 млн.