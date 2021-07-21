Комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в связи со взрывом на заводе минеральных удобрений «Ривнеазот» провели срочное совещание и решили провести внеплановую проверку на всех опасных химических предприятиях. Об этом 21 июля сообщил мэр города Александр Третяк в Facebook

«Вопиющим является тот факт, что руководство предприятия "Ривнеазот" не сообщило спасателям, полиции или органам местного самоуправления о чрезвычайной ситуации, которая произошла. Работники ГСЧС самостоятельно, без вызова выехали на место происшествия. А на линию "102" поступил вызов не от специалистов или работников химического предприятия, а от неизвестного лица», — заявил Третяк.

Оранжевый дым окутал химический завод под Ровно после взрыва © realist.online

Принято решение провести симуляционные учения по реагированию на ЧС. Также обучение пройдут новые руководители Ровенского горисполкома и их работники.

В среду «Ривнеазот» сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник. Произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. По данным очевидцев в соцсетях, часть города окутал густой оранжевый смог.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки, оказалась в пять раз ниже уровня, опасного для человека. Угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.