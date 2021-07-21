Территориальное управление Госбюро расследований Полтавы разоблачило организованную преступную группу, которая присвоила более 4,5 млн грн (около 12 млн руб.) во время работ по утеплению школ и детсадов города Днепра. Об этом 21 июля сообщается на сайте ведомства

Мэр Днепра Филатов собрался в космос © Facebook, Borys Filatov / Facebook, Borys Filatov / Перейти в фотобанк Отмечается, что один из владельцев частного общества уговорил определенных чиновников и предпринимателей обманным путем вывести выделенные средства. На прошлой неделе, 14 июля следователи сообщили о подозрении шести лицам, в том числе заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета. Кроме того сотрудники ГБР проверят работы и на других объектах в Днепре.