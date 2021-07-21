По данным следствия, в 2019-2020 годах в детских садах и школах Днепра проводились работы по программе повышения показателей энергоэффективности. Средства выделил Европейский банк реконструкции и развития.
Отмечается, что один из владельцев частного общества уговорил определенных чиновников и предпринимателей обманным путем вывести выделенные средства.
На прошлой неделе, 14 июля следователи сообщили о подозрении шести лицам, в том числе заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета. Кроме того сотрудники ГБР проверят работы и на других объектах в Днепре.