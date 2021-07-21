«Всем прекрасного настроения и удачи», — подписал он фото.
Куда именно семья летит отдыхать Евдокименко не уточнил, поклонники пожелали ему и его матери легкого перелета и приятного отпуска, а еще многие заметили, что певица на снимке выглядит явно не на свои 73 года.
«Тот случай, когда мама выглядит моложе сына», «Хорошего отдыха. Вечно молодая наша София Михайловна», — написали пользователи.
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Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас живут в США.