Украинская певица София Ротару и ее сын Руслан Евдокименко запечатлелись на общем фото в аэропорту Борисполь, снимок звездный наследник разместил в Instagram 21 июля

«Всем прекрасного настроения и удачи», — подписал он фото.

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«Тот случай, когда мама выглядит моложе сына», «Хорошего отдыха. Вечно молодая наша София Михайловна», — написали пользователи.

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Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас живут в США.