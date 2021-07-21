«Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте, смешного мало», — написала Людмила Новицкая.
По словам женщины, самостоятельно выбраться из ямы ей не удалось. Помогали выбраться ей оттуда четверо мужчин. Если бы там оказался ребенок, ситуация могла бы закончиться хуже.
Ранее сообщалось, что в текущем году нашествие медуз на побережье Черного и Азовского морей стало настоящей проблемой для отдыхающих. Медузы-корнероты гниют на берегу.