Туристка провалилась в яму с медузами в украинской Кирилловке на побережье Азовского моря и не смогла самостоятельно выбраться, поэтому позвала на помощь других отдыхающих. Об этом на днях потерпевшая сообщила на Facebook-странице «Любимая Кирилловка»

Не только медузы: украинцы брезгуют купаться в Азовском море © twitter.com/KrimRt

По словам женщины, самостоятельно выбраться из ямы ей не удалось. Помогали выбраться ей оттуда четверо мужчин. Если бы там оказался ребенок, ситуация могла бы закончиться хуже.

Ранее сообщалось, что в текущем году нашествие медуз на побережье Черного и Азовского морей стало настоящей проблемой для отдыхающих. Медузы-корнероты гниют на берегу.