Офис президента Украины Владимира Зеленского может отправить в отставку главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Об этом 21 июля сообщает Financial Times со ссылкой на два источника в Офисе президента

«Два источника, близких к Зеленскому, сообщили FT, что Шевченко рискует быть замененным», — говорится в сообщении.

Руководители департамента украинского Нацбанка уволились всем составом © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Ранее министр экономики Украины Украина Алексей Любченко заявил, что Украина не почувствует потрясений, если не получит транш от Международного валютного фонда до конца года. При этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что для Украины желательно получить транш, «чем раньше, тем лучше», поскольку без денег МВФ будет «сложно».

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов 12 июня. Второй транш не перечислен до сих пор.