С раннего утра на площади собралось несколько десятков человек — это местные жители, бизнесмены и отдыхающие. За последнее время это уже второе обращение обитателей Кирилловки к властям.
Люди возмущены отсутствием на курорте централизованного водовода и канализации. Они считают, что их до сих пор нет, поскольку это выгодно частным компаниям, наживающимся в сезон на подвозе воды, откачке канализационных стоков и их вывозе.
Кроме того, они жалуются на бездействие местных властей при решении проблем отдыхающих на побережье.
«Бардак сумасшедший у вас. Туалетов нет, с медузами никто не борется, воды нет, а если и есть, то грязная. Вы не хотите местных жителей слушать, так хоть отдыхающих послушайте», — высказалась курортница.
К митингующим отказался выходить мэр Кирилловки, они смогли пообщаться только с заместителем главы поселкового совета. Тот назвал митинг клоунадой и заявил, что с медузами ничего сделать не может.