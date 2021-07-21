Жители и отдыхающие курортного украинского поселка Кирилловка в Запорожской области 21 июля пришли к зданию поселкового совета с требованием решить проблемы с водой и канализацией и улучшить бытовые условия на пляжах. Об этом 21 июля сообщает местное издание РИА Мелитополь

Не только медузы: украинцы брезгуют купаться в Азовском море © twitter.com/KrimRt

Люди возмущены отсутствием на курорте централизованного водовода и канализации. Они считают, что их до сих пор нет, поскольку это выгодно частным компаниям, наживающимся в сезон на подвозе воды, откачке канализационных стоков и их вывозе.

Кроме того, они жалуются на бездействие местных властей при решении проблем отдыхающих на побережье.

«Бардак сумасшедший у вас. Туалетов нет, с медузами никто не борется, воды нет, а если и есть, то грязная. Вы не хотите местных жителей слушать, так хоть отдыхающих послушайте», — высказалась курортница.

К митингующим отказался выходить мэр Кирилловки, они смогли пообщаться только с заместителем главы поселкового совета. Тот назвал митинг клоунадой и заявил, что с медузами ничего сделать не может.