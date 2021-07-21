«Этот газ — это нитроген 4 оксид. Он очень токсичный, относится к очень токсичным веществам. И если вы попали в такое облако, это может причинить отек легких и даже смерть. При этом концентрация очень незначительная для этого нужна: всего-навсего одна сотая процента может причинить на протяжении нескольких минут отек легких. Поэтому если вы видите этот газ, если вы чувствуете его запах, а этот запах — он похож на запах хлора, нужно срочно покинуть зону поражения перпендикулярно направлению ветра», — посоветовал Репич.
Он добавил, что жителям необходимо закрыть окна квартир и по возможности не выходить на улицу.
Накануне на заводе по производству азотных удобрений произошел взрыв. Облако оранжевого дыма окутало производство и полетело в направлении Ровно. Сотрудники «Рівнеазот» заверили, что выброс якобы не несет никакого вреда окружающей среде и населению. По их словам, показатели качества воздуха находятся в пределах допустимой нормы.