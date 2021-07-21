Кандидат химических наук Глеб Репич рассказал об опасности токсичного газа, который высвободился в результате взрыва на заводе «Рівнеазот» под Ровно. Об этом 20 июля сообщили в сюжете ТСН

Оранжевый дым окутал химический завод под Ровно после взрыва © realist.online

Он добавил, что жителям необходимо закрыть окна квартир и по возможности не выходить на улицу.

Накануне на заводе по производству азотных удобрений произошел взрыв. Облако оранжевого дыма окутало производство и полетело в направлении Ровно. Сотрудники «Рівнеазот» заверили, что выброс якобы не несет никакого вреда окружающей среде и населению. По их словам, показатели качества воздуха находятся в пределах допустимой нормы.