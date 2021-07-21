Западноукраинский горный курорт Буковель привлекает все больше гостей из Саудовской Аравии, местные гостиницы переполнены. Об этом 20 июля сообщил сайт UBR.ua

«Буковель — номер один для туристов из Саудовской Аравии. Там есть все: горы, лес, озера, вкусная еда. Там не жарко и присутствует понятный для них формат — велосипеды, прогулки, трекинг по горам, сплавы, мотоциклы, путешествия по окрестностям», — рассказал глава объединения участников рынка туризма Visit Ukraine Антон Тараненко.

Украинский горнолыжный курорт «Буковель» закрылся на карантин © commons.wikimedia.org, YanaHolub Александры Цуруль, почти 85% их гостей — это туристы из Саудовской Аравии, а в выходные отель заполнен почти на 100%. Они готовы потратиться и часто бронируют номера «с сегодня на сегодня».

Она отметила, что местные рестораны стали осваивать блюда арабской кухни. Кроме того, туристы из Саудовской Аравии сами любят готовить и, как рассказала Цуруль, уже «скупили всех барашков в окрестных селах».

Для местных украинцев также непривычны другие традиции арабских гостей — одежда, молитвы на улице и вечерне-ночной образ жизни, некоторые жалуются на шум в позднее время.

Однако в целом, по словам туроператоров, отношения между туристами и местными жителями дружелюбные, плюс приток обеспеченных постояльцев благотворно повлиял на местную туристическую отрасль и сферу обслуживания.