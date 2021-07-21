Члены съемочной группы украинского многосерийного фильма «Сваты» покидают площадку в Грузии, где снимались последние серии ленты. Больше работать вместе они не будут, сообщила 21 июля Teleprogramma.pro

«Все кончается когда-то. Я пока еще нахожусь в Грузии после съемок седьмого сезона. Возвращаюсь в Россию 22 июля. Правда, потом опять улечу. Что касается выхода на экраны нового сезона, то я не люблю об этом говорить. Пусть за меня говорит мой герой», — сказал исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов.

«Это ужас»: «Сватов» перевели на украинский язык, но что-то пошло не так © сериал «Сваты» Анна Кошмал также прокомментировала окончание съемочного процесса, написав, что работа над седьмым сезоном была для нее одним из самых приятных периодов в жизни, но «история закончилась».

В сети появилось видео с момента окончания съемок, в ролике видно, что артисты, в том числе Татьяна Кравченко, расплакались, осознав, что это был их последний день на площадке «Сватов».

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Новость о том, что седьмой сезон станет последним, официально сообщил режиссер картины Андрей Яковлев. Он поблагодарил всю съемочную группу за работу над сериалом, который впервые вышел на экраны в 2008 году.

Последний сезон оказался в прямом смысле слова многострадальным: артисты несколько раз переезжали, сменив площадки в трех странах: Украине, Белоруссии и Грузии. Работе мешали то политические события, то пандемия, в итоге довести начатое до конца получилось только в Тбилиси.