«Все кончается когда-то. Я пока еще нахожусь в Грузии после съемок седьмого сезона. Возвращаюсь в Россию 22 июля. Правда, потом опять улечу. Что касается выхода на экраны нового сезона, то я не люблю об этом говорить. Пусть за меня говорит мой герой», — сказал исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов.
Еще одна актриса сериала Анна Кошмал также прокомментировала окончание съемочного процесса, написав, что работа над седьмым сезоном была для нее одним из самых приятных периодов в жизни, но «история закончилась».
В сети появилось видео с момента окончания съемок, в ролике видно, что артисты, в том числе Татьяна Кравченко, расплакались, осознав, что это был их последний день на площадке «Сватов».
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Новость о том, что седьмой сезон станет последним, официально сообщил режиссер картины Андрей Яковлев. Он поблагодарил всю съемочную группу за работу над сериалом, который впервые вышел на экраны в 2008 году.
Последний сезон оказался в прямом смысле слова многострадальным: артисты несколько раз переезжали, сменив площадки в трех странах: Украине, Белоруссии и Грузии. Работе мешали то политические события, то пандемия, в итоге довести начатое до конца получилось только в Тбилиси.