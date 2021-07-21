Обвиняемые совершили поджог здания херсонской иудейской религиозной общины «Хабад» на почве национальной и религиозной вражды в апреле 2020 года.
«Ночью злоумышленники бросили две подожженные бутылки с легковоспламеняющимся веществом в здание иудейской религиозной общины, после чего скрылись. В результате таких действий фасад здания был поврежден и нанесен ущерб», — напомнили в прокуратуре.
Суд признал неонацистов виновными в совершении преступлений по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога» и «Повреждение религиозных сооружений или культовых домов».