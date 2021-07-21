Сторонники нацистской идеологии, которые планировали отметить день рождения Адольфа Гитлера поджогом синагоги в Херсоне, получили четыре года условно. Об этом 21 июля сообщили на сайте Херсонской окружной прокуратуры

Зеленский рассказал о низком уровне антисемитизма на Украине после поджога синагоги © скриншот видео Украина • РУ

«Ночью злоумышленники бросили две подожженные бутылки с легковоспламеняющимся веществом в здание иудейской религиозной общины, после чего скрылись. В результате таких действий фасад здания был поврежден и нанесен ущерб», — напомнили в прокуратуре.

Суд признал неонацистов виновными в совершении преступлений по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога» и «Повреждение религиозных сооружений или культовых домов».