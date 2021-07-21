Представители администрации президента США Джозефа Байдена призывали украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по «Северному потоку – 2». Об этом 21 июля сообщило издание Politico со ссылкой на четырех человек, близких к переговорам

«Это дураком надо быть»: Азаров посоветовал украинцам не ждать распада РФ © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«В то же время официальные лица администрации тихо призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося трубопровода, по словам четырех человек, знакомых с разговорами», — говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, официальные лица заявляли украинской стороне, что публичное выступление против будущего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом.

Они также призывали украинцев отказаться от обсуждения с Конгрессом потенциальных планов США и Германии. В ходе переговоров с Германией США пытаются ограничить риски, связанные с трубопроводом, для Украины и для европейской энергетической безопасности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку – 2» в ближайшие дни.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока – 2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того, он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.