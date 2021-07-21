Отмечается, что официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как «Северный поток — 2», и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив «грандиозную сделку» с Германией.
«В то же время официальные лица администрации тихо призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося трубопровода, по словам четырех человек, знакомых с разговорами», — говорится в сообщении.
По словам собеседников издания, официальные лица заявляли украинской стороне, что публичное выступление против будущего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом.
Они также призывали украинцев отказаться от обсуждения с Конгрессом потенциальных планов США и Германии. В ходе переговоров с Германией США пытаются ограничить риски, связанные с трубопроводом, для Украины и для европейской энергетической безопасности.
Ранее агентство Reuters сообщило, что США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку – 2» в ближайшие дни.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока – 2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того, он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.