Сериал студии «Квартал 95» «Сваты» для показа на украинском ТВ озвучили на украинском языке. Нововведение шокировало зрителей, своими эмоциями они делятся на сайте канала «1+1»

До слёз: режиссер «Сватов» сообщил важную новость о сериале © mysvaty/Инстаграм

Поклонники сериала отмечают, что перевод сделан наспех и они хотят слышать настоящие голоса актёров, а не озвучку.

«Я ожидала всего, но чтобы "Сваты" перевели на украинский, ну это уже через край, кто эту чушь будет смотреть? Ну уже совсем потерялись с украинским языком», «Я балдею от перевода на украинский "Великолепного века", но "Сваты" — это ужас. Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», «Всё было прекрасно: настоящий голос актёров, эмоции, а тут вот это прям слушать не хочется», «Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал. Вы еще переведите "Бриллиантовую руку" на украинский», «У меня вся семья в шоке, зачем вы вот», — огорчились зрители.

Ранее режиссер сериала «Сваты» заявил, что съемки 7-го, последнего сезона сериала закончены.

16 июля вступили в силу новые нормы Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в частности изменения в законе Украины о телевидении и радиовещании. Все фильмы, концерты и шоу, где говорят по-русски, теперь нужно дублировать на украинском языке.