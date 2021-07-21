У Офиса Зеленского появится необычная детская площадка

Около Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского появится детская площадка в стиле творчества украинской художницы Марии Примаченко. Об этом сообщили на сайте ОП

Детская книга про гомосексуализм вызвала скандал на Украине © kyivpride Марии Примаченко. Дети будут играть на площадке, а их родители будут узнавать больше о нашей разнообразной, яркой и самобытной культуре», — говорится в материале.

В Офисе президента пообещали сделать площадку удобной для инвалидов.

Мария Примаченко (1908-1997) — представительница наивного искусства, народная художница Украины. Родилась в селе Болотня под Киевом, где провела всю свою жизнь, почти не выезжая. Из-за перенесенного в детстве полиомиелита Мария осталась на всю жизнь хромой. Девочка рисовала с восьми лет, вышивала, занималась шитьем и расписывала хаты.