Украинские правоохранители задержали гражданина Украины, который подозревается в нападении на судно в Индийском океане, курсирующее под флагом Маршалловых островов. Об этом 21 июля сообщает на сайте пресс-служба Офиса генерального прокурора

«Такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые. Гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле прошлого года украинец прибыл на судно, которое курсировало под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Злоумышленник применил оружие и заявил капитану, что захватывает судно, потребовав изменить его курс в порт Фуджейра.

МИД опроверг информацию о плененных пиратами украинцах © РИА Новости, Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Через четыре дня в результате переговоров представители судоходной компании отдали указ капитану выдать гражданину Украины 6 тысяч долларов в обмен на сдачу им оружия и разблокирования работы суда.

По данному факту проводится расследование. Задержанному сообщили о подозрении по статье «Пиратство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.