«Такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые. Гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в июле прошлого года украинец прибыл на судно, которое курсировало под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Злоумышленник применил оружие и заявил капитану, что захватывает судно, потребовав изменить его курс в порт Фуджейра.
Также он потребовал выплаты денежных средств. Капитан судна отдал приказ перевести машину в режим маневрирования, а требования захватчика передал менеджерам компании судовладельца.
Через четыре дня в результате переговоров представители судоходной компании отдали указ капитану выдать гражданину Украины 6 тысяч долларов в обмен на сдачу им оружия и разблокирования работы суда.
По данному факту проводится расследование. Задержанному сообщили о подозрении по статье «Пиратство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.