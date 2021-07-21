Лечить других и оказывать положительное воздействие на окружающих: астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых могут похвастаться врожденным даром. Перечислил любимцев судьбы «Пятый канал» 21 июля

Овны. По мнению специалистов, эти люди, рожденные в марте-апреле, обладают едва ли не самым главным качеством — мощной эмпатией, что позволяет этим людям быть очень заботливыми и внимательными.

Раки могут похвастаться врожденной интуицией, а Девы — целеустремленностью, благодаря чему способны преодолевать любые жизненные преграды.

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И наконец, Тельцы, утверждают астрологи, являются обладателями такого полезного качества, как наблюдательность, благодаря чему редко ошибаются в своих расчетах и прогнозах.