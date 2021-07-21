Кислотные дожди могут выпасть на Украине из-за взрыва, который произошел накануне на химическом заводе «Ривнеазот» под Ровно. Об этом 20 июля сообщило «Общественное»

Оранжевый дым окутал химический завод под Ровно после взрыва © realist.online Оксана Мысина, оранжевые газы, которые окутали предприятие после взрыва, являются нитрозными газами или «лисьим хвостом».

«Это оксид нитрогена четырехвалентного. Нитратная кислота разлагается на этот газ, и он затем может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей», — объяснила преподаватель.

Кислотные дожди могут повлиять на растительность, но для воздействия на человеческий организм требуется большая концентрация газов. Однако Мысина предупредила, что жителям Украины лучше поберечься и лишний раз не выходить на улицу.

Агрохимик Сергей Адаменко подтвердил опасность нитрозных газов.

«Попадая на почву в больших дозах, они (нитрозные газы — ред.) могут способствовать накоплению нитратов в продукции растительного происхождения. Их большое количество также может вызвать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такое облако пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна», — объяснил Адаменко.

Накануне вечером в цехе производства азотной кислоты завода произошла разгерметизация трубопровода. В результате чрезвычайной ситуации произошел выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет. Правоохранители по факту аварии возбудили уголовное производство за нарушения правил безопасности.