Как рассказала преподаватель химии Оксана Мысина, оранжевые газы, которые окутали предприятие после взрыва, являются нитрозными газами или «лисьим хвостом».
«Это оксид нитрогена четырехвалентного. Нитратная кислота разлагается на этот газ, и он затем может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей», — объяснила преподаватель.
Кислотные дожди могут повлиять на растительность, но для воздействия на человеческий организм требуется большая концентрация газов. Однако Мысина предупредила, что жителям Украины лучше поберечься и лишний раз не выходить на улицу.
Агрохимик Сергей Адаменко подтвердил опасность нитрозных газов.
«Попадая на почву в больших дозах, они (нитрозные газы — ред.) могут способствовать накоплению нитратов в продукции растительного происхождения. Их большое количество также может вызвать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такое облако пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна», — объяснил Адаменко.
Накануне вечером в цехе производства азотной кислоты завода произошла разгерметизация трубопровода. В результате чрезвычайной ситуации произошел выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет. Правоохранители по факту аварии возбудили уголовное производство за нарушения правил безопасности.