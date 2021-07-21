Также стороны будут стремиться к наращиванию инвестиций в «зеленый фонд» Украины в размере до миллиарда долларов, чтобы ускорить переход страны на экологически чистую энергию.
Кроме того, Берлин назначит спецпосланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Киевом и выделит около 70 миллионов долларов на финансирование этой миссии.
Помимо этого Германия в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Госдепартамент США в ближайшее время выскажется относительно возможной договоренности между Вашингтоном и Берлином насчет устранения разногласий по проекту строительства трубопровода «Северный поток-2». Она отметила, что американская администрация по-прежнему озабочена тем, как этот проект отразится на энергетической безопасности европейских партнеров США, в частности, Украины.