Посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT America 20 июля назвал критику газопровода «Северный поток-2» проявлением нечестной конкуренции

Байден и Меркель обсудили «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий

«Я не понимаю, почему мы должны использовать политические инструменты, чтобы надавить на кого-то, чтобы иметь преимущество», — сказал он.

Антонов выразил надежду, что в Вашингтон поймет исключительно коммерческий характер проблемы.

«Мы хотим продавать наши товары тем, кто хочет их покупать. Это наши партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые мы предлагаем», — добавил он.

На прошлой неделе сообщалось, что первая ветка российского газопровода готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз.