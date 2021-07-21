«Господин Салливан выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции <…> в борьбе за демократию и права человека. США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», — сказано в материале.
Сообщается также, что Салливан подтвердил требование администрации Байдена о проведении в Белоруссии заслуживающего доверия международного расследования событий 23 мая, когда в Минске был посажен самолет авиакомпании Ryanair, о незамедлительном освобождении политических заключенных и вступлении в диалог с оппозицией, а также о проведении в республике свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ.
Тихановская прибыла в США 18 июля. Она встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. А 20 июля в интервью CNN она рассказала об итогах беседы с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.