Штаты продолжат привлекать власти Белоруссии к ответственности путем введения новых санкций. Такое обещание лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской дал советник президента США по Нацбезопасности Джейк Салливан по итогам встречи, говорится 20 июля на сайте Белого дома

Баранчик рассказал об игре Тихановской, которая направлена на Британию и США © Facebook, Светлана Тихановская Александра] Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», — сказано в материале.

Сообщается также, что Салливан подтвердил требование администрации Байдена о проведении в Белоруссии заслуживающего доверия международного расследования событий 23 мая, когда в Минске был посажен самолет авиакомпании Ryanair, о незамедлительном освобождении политических заключенных и вступлении в диалог с оппозицией, а также о проведении в республике свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. А 20 июля в интервью CNN она рассказала об итогах беседы с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.