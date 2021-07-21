Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров 20 июля в эфире телеканала NewsOne посоветовал гражданам не ждать распада России

Азаров об экономике Украины: Люди не понимают, что до катастрофы остаётся год-два © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадется», — заверил он.

Азаров призвал украинских политиков думать о том, как «самим не распасться», заявив, что страна может развиваться лишь вместе с Россией.

«При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. <…> На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», — добавил он.

Политик назвал причиной конфликта между странами госпереворот и приход к власти руководства, превращающее Украину в плацдарм для нападения на Россию, что в результате вредит самому Киеву.