Политик отметил, что такие мысли приходят в голову лишь недалеким людям.
«Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадется», — заверил он.
Азаров призвал украинских политиков думать о том, как «самим не распасться», заявив, что страна может развиваться лишь вместе с Россией.
«При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. <…> На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», — добавил он.
Политик назвал причиной конфликта между странами госпереворот и приход к власти руководства, превращающее Украину в плацдарм для нападения на Россию, что в результате вредит самому Киеву.