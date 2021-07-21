«Конечно же, успешная мобилизация населения в 2020 году, и, практически, победа над заболеванием в стране, служит доказательством того, что руководство работает хорошо, поэтому его позиции окрепли как никогда. Как я уже отмечал, действия руководства поддерживает большинство китайских граждан. Я ни в коей мере не идеализирую китайское общество, но, столкнувшись с проблемой, Covid-19, оно, безусловно, показало свою сплочённость вокруг нынешнего правительства», — сказал Сингатулин.
Согласно статистике, за всё время пандемии в Китае было примерно 92 тысячи случаев заболевания, примерно 4600 человек скончались. Это чрезвычайно малые цифры с учётом огромного населения страны.
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