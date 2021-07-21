Успешная борьба с коронавирусной инфекцией укрепила позиции нынешнего китайского руководства. Об этом заявил доктор культурологии Сиднейского университета, китаевед, этнограф Евгений Сингатулин в интервью изданию Украина.ру

«Дело в другом». Китаевед объяснил, почему в Казахстане и Средней Азии не любят Китай © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Согласно статистике, за всё время пандемии в Китае было примерно 92 тысячи случаев заболевания, примерно 4600 человек скончались. Это чрезвычайно малые цифры с учётом огромного населения страны.

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