Доктор культурологии Сиднейского университета, китаевед, этнограф Евгений Сингатулин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что не слышал о группах населения в Китае, выступающих против прививок от коронавируса

Китай пригрозил заблокировать поставку вакцины от коронавируса на Украину © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Согласно статистике, за всё время пандемии в Китае было примерно 92 тысячи случаев заболевания, примерно 4600 человек скончались. Это чрезвычайно малые цифры с учётом огромного населения страны.

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