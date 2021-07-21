«Правда, сейчас я не в Китае, поехать туда из-за пандемии пока не могу, поэтому судить приходится лишь по официальным СМИ и социальным сетям и по частным разговорам. Знаю, что есть люди, не прививающиеся по медицинским причинам, если у них имеются какие-либо противопоказания», — сказал Сингатулин.
Согласно статистике, за всё время пандемии в Китае было примерно 92 тысячи случаев заболевания, примерно 4600 человек скончались. Это чрезвычайно малые цифры с учётом огромного населения страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.