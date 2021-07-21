Доктор культурологии Сиднейского университета, китаевед, этнограф Евгений Сингатулин в интервью изданию Украина.ру на примере вакцинирования доказал, что китайцы доверяют правительству

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«Ведётся интенсивная разъяснительная компания о важности прививки. Все мои китайские знакомые и коллеги, с которыми я поддерживаю общение по интернету, уже сделали прививки и, кстати, настоятельно советуют привиться и мне. Думаю, это ещё одно косвенное подтверждение того, что народ, в основном, доверяет правительству», — сказал эксперт.

Согласно статистике, за всё время пандемии в Китае было примерно 92 тысячи случаев заболевания, примерно 4600 человек скончались. Это чрезвычайно малые цифры с учётом огромного населения страны.

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