По его словам, вакцинация от коронавируса в стране является добровольной. Сейчас в Китае полностью привиты 633 миллиона человек, было сделано 1360 миллионов прививок.
«Ведётся интенсивная разъяснительная компания о важности прививки. Все мои китайские знакомые и коллеги, с которыми я поддерживаю общение по интернету, уже сделали прививки и, кстати, настоятельно советуют привиться и мне. Думаю, это ещё одно косвенное подтверждение того, что народ, в основном, доверяет правительству», — сказал эксперт.
Согласно статистике, за всё время пандемии в Китае было примерно 92 тысячи случаев заболевания, примерно 4600 человек скончались. Это чрезвычайно малые цифры с учётом огромного населения страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.