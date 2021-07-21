Доктор культурологии Сиднейского университета, китаевед, этнограф Евгений Сингатулин в интервью изданию Украина.ру рассказал о резонансном событии, которое произошло в прошлом году, когда Ухань был закрыт на карантин

Китайский врач рассказал, как Ухань скрывал данные о коронавирусе в начале пандемии © REUTERS, Aly Song Фан Фан из Уханя, секретарь Союза писателей провинции Хубэй, начала публиковать в соцсетях так называемый «Уханьский дневник», где описывала неприглядные стороны жизни закрытого на карантин города: много смертей, плохая организация на местах и так далее. Дневник писался по старой, проверенной схеме "сарафанного радио" — "сегодня слышала", "мне сказали" и тому подобное. Действия писательницы вызвали большое недовольство пользователей китайского интернета. Правительство, как я понял, не слишком реагировало на публикацию, хотя аккаунт Фан Фан и был закрыт цензурой», — сказал эксперт.

Он добавил, что чуть ли не через месяц «Уханьский дневник» появился в продаже на «Амазон» в переводах на английский и немецкий языки, что добавило шумихи вокруг книги.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.