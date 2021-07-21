Доктор культурологии Сиднейского университета, китаевед, этнограф Евгений Сингатулин в интервью изданию Украина.ру рассказал, можно ли доверять официальной китайской статистике по заболеваемости коронавирусом

Глава ВОЗ: мир ждет новая смертельная пандемия © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Даже учитывая возможную статистическую погрешность, можно с уверенностью говорить об успехах Китая в борьбе с пандемией. Китайскому правительству вряд ли есть смысл что-то скрывать, успехи-то явные, поэтому открытость статистики в данном случае идёт только на пользу, своего рода пропаганда успехов именно этого правительства в данный исторический момент. Кстати, об открытости перед народом говорил и Председатель КНР в своём недавнем выступлении, приуроченному к столетию КПК», — сказал Сингатулин.

Согласно статистике, за всё время пандемии в Китае было примерно 92 тысячи случаев заболевания коронавирусом, примерно 4600 человек скончались. Это чрезвычайно малые цифры с учётом огромного населения страны. Китай, первым подвергшийся атаке коронавируса, уверенно занимает последние места в списке стран, пострадавших от пандемии, как по заболеваемости, так и по смертности в процентном отношении к населению.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.