Современная украинская власть создает непреодолимые противоречия, усиливая раскол между жителями страны, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью французскому изданию «Политик энтернасьональ»

«Киев продолжает увеличивать разрыв между нами. Кровь и слезы не создают прочной основы для установления добрососедских отношений», — подчеркнул Пушилин.

Пушилин: Единство русских людей нерушимо © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пушилин напомнил, что украинские власти называют улицы в честь военных преступников и пособников нацистов, символы советской эпохи запрещаются, а гитлеровская символика безнаказанно выставляется напоказ во время факельных шествий неонацистов

«Эти противоречия между нами и Украиной в ее сегодняшнем виде непреодолимы. Принять такое видение истории означало бы предать самих себя, своих предков, свои корни», — сказал Пушилин.

Все это, а также насильственная украинизация русскоязычного населения Киевом, с каждым днем укрепляет Донбасс в убеждении правильности объявления независимости, заключил глава ДНР.

Интервью Дениса Пушилина опубликовано на сайте главы республики.