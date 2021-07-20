«Киев продолжает увеличивать разрыв между нами. Кровь и слезы не создают прочной основы для установления добрососедских отношений», — подчеркнул Пушилин.
Он добавил, что идеологический раскол очень силен, и за последние семь лет разрыв стал еще более выраженным.
Пушилин напомнил, что украинские власти называют улицы в честь военных преступников и пособников нацистов, символы советской эпохи запрещаются, а гитлеровская символика безнаказанно выставляется напоказ во время факельных шествий неонацистов
«Эти противоречия между нами и Украиной в ее сегодняшнем виде непреодолимы. Принять такое видение истории означало бы предать самих себя, своих предков, свои корни», — сказал Пушилин.
Все это, а также насильственная украинизация русскоязычного населения Киевом, с каждым днем укрепляет Донбасс в убеждении правильности объявления независимости, заключил глава ДНР.
Интервью Дениса Пушилина опубликовано на сайте главы республики.