Донбасс сформировался как промышленный центр Российской империи, и это наложило на регион неизгладимый отпечаток, сформировав его национальную идентичность, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью французскому изданию «Политик энтернасьональ»

Пушилин напомнил, что еще с середины 18 века на шахты Донбасса массово хлынули работники из всех уголков Российской империи, а затем и Советского Союза.

«Люди, которые осели здесь, имеют особый склад: это сильные личности, которые не боятся тяжелой работы в сложных условиях и любят рисковать», — подчеркнул Пушилин.

Пушилин: Единство русских людей нерушимо © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Русский язык и культура были тем цементом, который скреплял нас вместе. Многие греки, евреи, татары, проживающие в этих краях, считают себя русскими; мы все сформировались в этой культуре», — пояснил глава ДНР.

Интервью Дениса Пушилина опубликовано на сайте главы республики.