Пушилин напомнил, что еще с середины 18 века на шахты Донбасса массово хлынули работники из всех уголков Российской империи, а затем и Советского Союза.
«Люди, которые осели здесь, имеют особый склад: это сильные личности, которые не боятся тяжелой работы в сложных условиях и любят рисковать», — подчеркнул Пушилин.
Поэтому Донбасс многонационален: люди с самыми различными корнями живут здесь в мире; здесь никогда не было вражды и распрей между представителями многочисленных этносов, населяющих регион, добавил он.
«Русский язык и культура были тем цементом, который скреплял нас вместе. Многие греки, евреи, татары, проживающие в этих краях, считают себя русскими; мы все сформировались в этой культуре», — пояснил глава ДНР.
Интервью Дениса Пушилина опубликовано на сайте главы республики.