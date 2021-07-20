Жесткие действия пограничников ЕС в отношении нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока приведут к тому, что на границу с Евросоюзом выйдут вооруженные люди, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 июля. Его слова приводит главы государства

Лукашенко привел в пример действия литовских пограничников, которые вели себя с нелегалами как фашисты — стреляли поверх их голов, били, морили голодом, отбирали и уничтожали документы. Среди пострадавших были беременные женщины, отметил Лукашенко.

«То, что люди туда хлынули, — это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей», — подчеркнул Лукашенко.

Ловушка с секретом. Как Лукашенко намерен воевать против Запада © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Ранее Лукашенко из-за санкций Запада остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока и поставило в тупик европейские власти.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия».