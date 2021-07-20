Лукашенко привел в пример действия литовских пограничников, которые вели себя с нелегалами как фашисты — стреляли поверх их голов, били, морили голодом, отбирали и уничтожали документы. Среди пострадавших были беременные женщины, отметил Лукашенко.
«То, что люди туда хлынули, — это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей», — подчеркнул Лукашенко.
По его мнению, «если такой человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он будет защищать только беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана».
Ранее Лукашенко из-за санкций Запада остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока и поставило в тупик европейские власти.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия».