Украинская певица Ани Лорак поразила поклонников худобой на грани неестественности. Соответствующий снимок звезда разместила на днях в своем Instagram

«То, чего вы так долго ждали, случится уже этой осенью. Мы готовимся к самой большой премьере этого года», — подписала Лорак снимок.

Мнения фанатов артистки по поводу предстоящей премьеры разделились, одни решили, что дела у исполнительницы в России идут не очень, она подумывает вернуться в Киев, поэтому готовит украиноязычную песню. Другие уверены, что их ждет дуэт Лорак с российским певцом Сергеем Лазаревым. Но все без исключения комментаторы заметили неестественную худобу артистки на свежем снимке.

«Судя по фото, до анорексии совсем чуть-чуть»; «Похудела очень. Скоро Ксению Бородину догонит», «Каролина, почему в трусах, где потеряли Вашу юбку?», «Очень худая, кушайте побольше», «Не истязайте свой организм, берегите себя», — написали пользователи.

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Фанаты поздравили Данилко с 30-летием творческой деятельности и предстоящим юбилеем Сердючки © Верка Сердючка/Инстаграм Ани Лорак 16 и 17 августа выступит в ночном клубе Одессы Itak. На известие об этом живо отреагировали украинские радикалы, в частности, бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко заявил, что певица «предательница», поскольку поменяла родину на заработки в России.

* Деятельность организации запрещена в РФ