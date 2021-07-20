По словам Мендель, первый глава Офиса Зеленского Андрей Богдан запрещал отвечать на запросы СМИ и в целом был настроен против сотрудничества с медиа. В частности, он запретил команде президента давать комментарии по поводу ситуации вокруг его отставки.
Мендель назвала Богдана и его заместителя по информационной политике Кирилла Тимошенко «самодовольными» и «опьяневшими от власти».
«Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, который выкрикивал несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ. Так, к примеру, прошел перелет в США, который длился более 10 часов», — рассказала экс-пресс-секретарь Зеленского.
Украинский юрист Андрей Богдан возглавлял Офис президента Украины с 21 мая 2019 по 11 февраля 2020 года. Его связывали с олигархом Игорем Коломойским. Богдан, в свою очередь, обвинял СМИ в коррумпированности и порохоботстве. После отставки публично критиковал действия Зеленского.