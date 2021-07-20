Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала в своей книге «Каждый из нас президент» о напряженных отношениях экс-главы Офиса президента Андрея Богдана с помощником главы государства Андреем Ермаком, который впоследствии занял его пост. Об этом 20 июля сообщает издание Liga.net

Мендель объяснила, зачем боты Порошенко восхваляют Зеленского в соцсетях © Facebook, Iuliia Mendel

Мендель назвала Богдана и его заместителя по информационной политике Кирилла Тимошенко «самодовольными» и «опьяневшими от власти».

«Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, который выкрикивал несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ. Так, к примеру, прошел перелет в США, который длился более 10 часов», — рассказала экс-пресс-секретарь Зеленского.

Украинский юрист Андрей Богдан возглавлял Офис президента Украины с 21 мая 2019 по 11 февраля 2020 года. Его связывали с олигархом Игорем Коломойским. Богдан, в свою очередь, обвинял СМИ в коррумпированности и порохоботстве. После отставки публично критиковал действия Зеленского.