Бердянский горрайонный суд огласил приговор организаторам и исполнителям убийства добровольца батальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат»). Об этом 20 июля сообщило Hromadske

Непосредственно за убийство осудили только стрелка Артема Матюшина. Он частично признал вину и получил 11 лет лишения свободы. При этом суд засчитал ему время пребывания под стражей с 2018 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск жены убитого, согласно которому Матюшин должен выплатить 700 тысяч гривен (1,9 млн рублей) компенсации морального вреда. Также обвиняемый будет выплачивать дочери погибшего 1241 гривну (3399 рублей) ежемесячно до достижения ею совершеннолетия.

Подозреваемого по делу об убийстве атошника Сармата отпустили из-под ареста отдохнуть на море © CC0, Pixabay Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Молчана и Дениса Зеленкина суд оправдал якобы из-за недостатка доказательств.

Три года и один месяц лишения свободы за хранение наркотиков и 11 боевых патронов получил Виктор Власюк, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства Сармата.

Ветерана добровольческого батальона «Донбасс» Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в приморском городе Бердянске Запорожской области.

Расстрелян националист был на глазах у жены, двумя выстрелами из охотничьего ружья. Как оказалось, убийцы также были участниками конфликта в Донбассе.