По данным СМИ, всего у музыканта запланировано на Украине несколько выступлений, в том числе 24 августа в Одессе, и осенью — в Киеве и Харькове.
Украинские националисты уже успели возмутиться известием о приезде Скриптонита, вспомнив, как в интервью Юрию Дудю он сказал, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал бы ему: «Респект».
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Вместе с рэпером в Одессу с концертами приедут две опальные украинские звезды Ани Лорак и Светлана Лобода. Об их приезде местные радикалы тоже высказались критически, требуя от СБУ и властей принять меры к «предательницам».