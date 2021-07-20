Российский рэпер казахского происхождения Адиль Жалелов, известный под псевдонимом Скриптонит, выступит 24 августа на Дне независимости Украины. Об этом 20 июля сообщил УНИАН

Зачастил: Баста снова споет в Одессе © Василий Вакуленко/Инстаграм

Украинские националисты уже успели возмутиться известием о приезде Скриптонита, вспомнив, как в интервью Юрию Дудю он сказал, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал бы ему: «Респект».

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Вместе с рэпером в Одессу с концертами приедут две опальные украинские звезды Ани Лорак и Светлана Лобода. Об их приезде местные радикалы тоже высказались критически, требуя от СБУ и властей принять меры к «предательницам».