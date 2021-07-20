В расширении «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе нет объективной необходимости. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique International, опубликованном 20 июля

Ранее Киев предложил присоединиться к «нормандскому формату» представителям США, Канады и Великобритании.

Козак предостерег Киев от решения конфликта в Донбассе силой © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Он отметил, что чем больше в переговорном формате будет представлено участников и мнений, тем сложнее им будет находить консенсус.

«Минская Трехсторонняя контактная группа остро нуждается в поддержке "нормандского формата" для преодоления патовой ситуации, в которой она находится с 2015 года. Нужны не общие призывы и декларации, а максимально конкретизированные рекомендации каждому из участников переговоров в ТКГ. К сожалению, такого подхода нам добиться не удается», — заявил Козак.

Представитель РФ добавил, что Россия готова принять конструктивные предложения США по урегулированию конфликта в Донбассе, однако поощрение его разрешения военным путем недопустимо.

«Уверен, что новая администрация США, используя свое влияние в Украине, может внести существенный вклад в восстановление там мира и внутриполитической стабильности. Мы будем приветствовать и поддерживать усилия в этом направлении», — заключил Козак.