Ранее Киев предложил присоединиться к «нормандскому формату» представителям США, Канады и Великобритании.
По словам Козака, объективной необходимости в модернизации «нормандского форматам нет.
Он отметил, что чем больше в переговорном формате будет представлено участников и мнений, тем сложнее им будет находить консенсус.
«Минская Трехсторонняя контактная группа остро нуждается в поддержке "нормандского формата" для преодоления патовой ситуации, в которой она находится с 2015 года. Нужны не общие призывы и декларации, а максимально конкретизированные рекомендации каждому из участников переговоров в ТКГ. К сожалению, такого подхода нам добиться не удается», — заявил Козак.
Представитель РФ добавил, что Россия готова принять конструктивные предложения США по урегулированию конфликта в Донбассе, однако поощрение его разрешения военным путем недопустимо.
«Уверен, что новая администрация США, используя свое влияние в Украине, может внести существенный вклад в восстановление там мира и внутриполитической стабильности. Мы будем приветствовать и поддерживать усилия в этом направлении», — заключил Козак.