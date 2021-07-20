Попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины, уверен замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом он заявил в интервью «Политик Интернасьональ», передает РИА Новости 20 июля

«Глубоко убежден в том, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины», — сказал Козак.

Донбасс: снижение интенсивности огня Украина компенсировала терактом © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Еще одну "революцию достоинства" Украина вряд ли сможет пережить. Именно в этом смысле те, кто вынашивает милитаристские планы, "играют со спичками на пороховой бочке», — подчеркнул он.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.