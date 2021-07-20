Евросоюз занимает непоследовательную и противоречивую позицию относительно Минских соглашений. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique International, опубликованном 20 июля

Козак заявил, что был бы рад высоко оценить усилия ЕС по урегулированию конфликта в Донбассе, но это не тот случай.

«Ключевая причина такой невысокой оценки — противоречивая непоследовательная позиция и Евросоюза, и большинства стран Европы относительно применения Минских соглашений. Она вмещает две абсолютно несовместимые линии», — сказал он.

Козак: США прекрасно понимают, что Киев не исполняет минские соглашения © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Это необъяснимое лукавство не только не способствует восстановлению мира на Юго-Востоке Украины, а, наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта», — подчеркнул Козак.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.