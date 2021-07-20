Примерно столько же лет исполняется и проводнице и певице Верке Сердючке. Даты ее создания разнятся, по одной информации Данилко придумал ее еще в 1989 году, по другим — артист долго шлифовал образ, начав в 1992-м с продавщицы, показав именно Сердючку только 8 марта 1993 года.
Так или иначе, Сердючка еще жива, несмотря на то, что Данилко в июле 2018-го заявил, что эта мадам ему осточертела и он больше не будет выступать в этом образе. После того высказывания артист неоднократно делал исключения и радовал публику эпатажной проводницей.
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Кстати, пока одни поклонники Данилко обсуждали его творческий юбилей, другие спорили о другой новости, появившейся в сети: что артист официально женился на исполнительнице матери Сердючки актрисе Инне Белоконь. Однако публикации такого рода, вряд ли могут оказаться правдой, так как Белоконь уже много лет замужем.