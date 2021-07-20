Миллионы украинских граждан покидают страну навсегда не столько из-за низких зарплат, сколько из-за того, что не видят своего будущего на Украине, рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова 20 июля в ходе своего выступления на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы»

«Как минимум 3 млн, как максимум 5 млн человек… Я не согласна с тем, что большинство наших людей уезжают из-за низких зарплат. Да, они так говорят. Но когда начинаешь проводить с ними глубинное интервью, то понимаешь, что люди едут, потому что они не видят не просто своей судьбы в этой стране, они не видят будущего Украины», — сказала она.

Мигранты, стена и немножко концлагеря. Политические тучи над границей Белоруссии и ЕС © REUTERS, Janis Laizans

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что количество украинских гастарбайтеров в Польше с 2014 года выросло в три раза до 1,5 миллиона человек.