«Как минимум 3 млн, как максимум 5 млн человек… Я не согласна с тем, что большинство наших людей уезжают из-за низких зарплат. Да, они так говорят. Но когда начинаешь проводить с ними глубинное интервью, то понимаешь, что люди едут, потому что они не видят не просто своей судьбы в этой стране, они не видят будущего Украины», — сказала она.
Среди причин миграции она назвала неравенство между странами и регионами.
Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что количество украинских гастарбайтеров в Польше с 2014 года выросло в три раза до 1,5 миллиона человек.