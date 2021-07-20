Около 72,5% украинцев не одобряют деятельность правительства и только 13,5% оценивают ее положительно. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного «Украинской социологической группой», передает «Интерфакс-Украина» 20 июля

42,7% респондентов считают, что Кабмин практически ничего не делает для решения проблем населения.

«36,5% отмечают, что Кабмин предпринимает те или иных действия, однако этого недостаточно, 11,7% опрошенных уверены, что правительство делает все возможное для населения, 9,1% затруднились ответить», — говорится в сообщении.

Восторг архитектора Гитлера: Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД © Василий Стоякин

Среди проблем, которые больше всего волнуют население, 62,3% опрошенных указали на высокую стоимость продуктов питания и жилищно-коммунальных услуг, 57,4% — на низкий уровень доходов, 41,2% — на войну в Донбассе.

Еще 32,9% назвали коррупцию в органах государственной власти, 32,1% — безработицу и невозможность найти хорошо оплачиваемую работу, 28,5% — недоступность медицинской помощи и 21,8% — на эпидемию коронавируса.

Социологический опрос проводился во всех областях Украины среди 1224 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — индивидуальное интервью по месту проживания респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3%.