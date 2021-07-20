Бывший пресс-секретарь Зеленского жестко раскритиковала в своей книге экс-президента, главу партии «Евросолидарность» Петра Порошенко.
Она выразила уверенность, что Порошенко больше не суждено стать президентом, и отметила, что в своей избирательной кампании он использовал миллионную армию ботов.
«Ботофермы уже рассекречивали и прямо говорили, на чьей стороне они играют. А раз рассекречены ботофермы Порошенко со всеми безликими патриотами, то он начал переключать их на врага — пусть теперь рассекречивают Зеленского. И понеслась волна примитивного позитива и восхваления нашей команды под нашими же постами», — заявила Мендель.
По словам Мендель, Порошенко надеялся, что в распространении комментариев от ботов обвинят команду Зеленского.
Юлия Мендель выполняла обязанности пресс-секретаря Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. В своей книге она пообещала раскрыть инсайды о работе президентской команды.