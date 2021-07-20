Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в своей книге «Каждый из нас президент» обвинила команду Петра Порошенко в атаках с помощью ботоферм на аккаунты нынешнего президента. Об этом сообщает Liga.net 20 июля

«Законом не запрещено»: Мендель решила выйти на российский рынок © Юлия Мендель/Фейсбук Петра Порошенко.

Она выразила уверенность, что Порошенко больше не суждено стать президентом, и отметила, что в своей избирательной кампании он использовал миллионную армию ботов.

«Ботофермы уже рассекречивали и прямо говорили, на чьей стороне они играют. А раз рассекречены ботофермы Порошенко со всеми безликими патриотами, то он начал переключать их на врага — пусть теперь рассекречивают Зеленского. И понеслась волна примитивного позитива и восхваления нашей команды под нашими же постами», — заявила Мендель.

По словам Мендель, Порошенко надеялся, что в распространении комментариев от ботов обвинят команду Зеленского.

Юлия Мендель выполняла обязанности пресс-секретаря Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. В своей книге она пообещала раскрыть инсайды о работе президентской команды.