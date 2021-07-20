На Украине испекли самый большой в стране малиновый пирог

В селе Чернятин Винницкой области на днях испекли самый большой в стране малиновый пирог. Произошло это в рамках «МалинаФест», о котором 19 июля написал Smachnonews.24tv.ua

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