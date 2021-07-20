На Украине испекли самый большой в стране малиновый пирог

На фестиваль в Севериновскую общину съехались представители почти всех населенных пунктов области, а также гости из других общин и районов. Все они представили выращенную собственноручно малину и блюда из нее.
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Изюминкой мероприятия стал 20-метровый малиновый пирог, его размеры зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Начальник управления культуры и креативных индустрий Винницкой ОГА Ольга Дерновая сообщила, что регион и впредь будет проводить «МалинаФест» для популяризации центра садоводства и ягодоводства.