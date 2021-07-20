Президент США Джо Байден сможет встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в августе. Об этом сообщил временный поверенный США на Украине Джордж Кент в комментарии «Радио Свобода»* 20 июля

На Украине рассказали о причинах переноса встречи Зеленского и Байдена © REUTERS, Gleb Garanich Джо Байдена и Владимира Зеленского нет, все дело в плотном графике президента США.

«Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе», — сказал Кент.

Ранее в СМИ появилась информация, что встречу президентов могли отложить из-за скандала вокруг смены на Украине руководства «Нафтогаза».

В начале июня после телефонного разговора с Байденом Зеленский сообщил, что его визит в США запланирован на июль.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента