По мнению астрологов, уникальный интеллект — отличительное свойство Козерогов, Водолеев и Дев.
Козерогов отличает упорство в достижении своих целей. Их не смущают неудачи, они всю жизнь учатся, в том числе на своих ошибках. Для них свойственно не ограничиваться чем-то привычным и постоянно пробовать новое. Это секрет их успеха в карьере.
Представители знака Дева, как правило, дотошны к мелочам и обладают цепким, аналитическим складом ума. Это помогает им достигать совершенства во всех начинаниях, не упуская ничего из виду. Логическое мышление помогает им сделать правильный выбор, но склонность к перфекционизму иногда мешает в жизни.
Водолеи восприимчивы к знаниям из самых разных областей и не замыкаются на однобоких представлениях о мире. Они готовы выслушать все точки зрения, что необходимо для выстраивания цельной картины о происходящем. Помимо этого, людей, рожденных под этим знаком, отличает терпение и способность смело принимать решения в нужный момент.