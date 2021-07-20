Среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются гении, рассказали астрологи изданию vesti-ua 20 июля

По мнению астрологов, уникальный интеллект — отличительное свойство Козерогов, Водолеев и Дев.

Одинокие волки: астрологи сказали, каким знакам зодиака редко везет в любви © CC0, Pixabay

Представители знака Дева, как правило, дотошны к мелочам и обладают цепким, аналитическим складом ума. Это помогает им достигать совершенства во всех начинаниях, не упуская ничего из виду. Логическое мышление помогает им сделать правильный выбор, но склонность к перфекционизму иногда мешает в жизни.

Водолеи восприимчивы к знаниям из самых разных областей и не замыкаются на однобоких представлениях о мире. Они готовы выслушать все точки зрения, что необходимо для выстраивания цельной картины о происходящем. Помимо этого, людей, рожденных под этим знаком, отличает терпение и способность смело принимать решения в нужный момент.