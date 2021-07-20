Депутат Киевсовета и экс-первая леди Украины Марина Порошенко показала урожай с семейного дачного участка нынешней коллеге своего супруга депутату Верховной Рады Ирине Геращенко. Соответствующие фото среди грядок народная избранница разместила у себя в Facebook

«На опрятных грядках — традиционный украинский набор: уродились и огурцы, и кабачки, набираются солнца несколько видов помидоров, есть капуста, перец, баклажаны, тыквы. Из незнакомых мне кустов — ревень. Марина рассказала, что их семья любит компоты и пироги с этими полезными стеблями», — написала Геращенко.

А еще депутат предложила воспользоваться дачным лайфхаком от семьи Порошенко: высадить между овощами украинскую чернобровцу (у российских дачников это называется бархатцы), тогда и глазу будет приятно, и полезные культуры меньше будут портить улитки.

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К слову, в последней декларации о доходах Марина Порошенко указала активы своего супруга: наличные в размере 48 млн долларов и 401 млн гривен, а также недвижимость общей площадью свыше 13-ти тысяч квадратных метров.