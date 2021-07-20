По его словам, около 10 млн украинцев получают зарплаты «в конвертах», не платят налоги и взносы в пенсионный фонд. При этом только 20% официально работающих украинцев трудятся на частных предприятиях, добавил он.
«Надо начать действительно социальный диалог. Все должно начинаться с честности. Надо честно смотреть на проблему, потому что не может один человек работать за двоих», — сказал Любченко.
Он также заявил, что Украина выплачивает жителям неподконтрольного Киеву Донбасса пенсий и социальных пособий на сумму $2 млрд в год.
Кроме того, практически не платят взносы в госбюджет граждане Украины, работающие за рубежом: из трех миллионов украинских гастарбайтеров только 86 тыс. были трудоустроены «при посредничестве официальных лицензиатов».