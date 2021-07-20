Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку российских артистов, приглашенных на фестиваль «Файне мiсто», который пройдет в Тернополе. Об этом 20 июля в комментарии «Украинской правде» рассказал представитель СБУ в регионе Петр Королюк

Поводом для проверки стало обращение мэрии Тернополя — местные власти решили проверить группы на предмет легитимности их въезда и пребывания на Украине.

Речь идет о четырех группах из России: Louna, Anacondaz, Wildways и «Порнофильмы».

Украинская рэперша пообещала хейтерам прекратить сотрудничество с артистами из РФ © Alyona Alyona/Инстаграм

В СБУ заявили, что проверили уже 21 россиянина и не нашли законных оснований для их недопущения на Украину. Осталось проверить еще 16 человек.

Ранее о своем намерении выступать на Украине заявили певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, а также российский рэпер Баста.

*Деятельность организации запрещена в РФ