Поводом для проверки стало обращение мэрии Тернополя — местные власти решили проверить группы на предмет легитимности их въезда и пребывания на Украине.
Речь идет о четырех группах из России: Louna, Anacondaz, Wildways и «Порнофильмы».
Как сообщают активисты местной ячейки «Правого сектора»*, Anacondaz гастролировали в Крыму, из-за чего СБУ запретила музыкантам въезд в страну, однако срок запрета истек в 2020 году.
В СБУ заявили, что проверили уже 21 россиянина и не нашли законных оснований для их недопущения на Украину. Осталось проверить еще 16 человек.
Ранее о своем намерении выступать на Украине заявили певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, а также российский рэпер Баста.
*Деятельность организации запрещена в РФ